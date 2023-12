Pronto soccorso Ospedale Osimo. Latini: «Speriamo sia la volta buona»

OSIMO - Il Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, Dino Latini, torna sulla vicenda legata al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo. Per cui, ora, sembra aprirsi una nuova interessante prospettiva, legata allo stanziamento di fondi per procedere ai lavori di riorganizzazione logistico-strutturale, più volte programmati ma mai partiti.

«Sono 11 anni che si attende il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Osimo – commenta Latini – ed a suo tempo l’Amministrazione Simoncini aveva pure messo a disposizione 200mila euro. Speriamo sia la volta buona. Per quanto mi riguarda mi assumo la responsabilità di questo ritardo, dei disagi agli assistiti e agli operatori. Il direttore generale Inrca, dottoressa Capalbo, d’accordo con l’assessore regionale alla sanità, Saltamartini, ora è riuscita a trovare la quadra tra il finanziamento a disposizione e l'esigenza di un nuovo pronto soccorso. Un buon esempio di razionalizzazione della spesa e realizzazione intervento. Forse non sarà il massimo, ma è quello che serve, serviva e servirà. Ora l'attenzione si sposta sui tempi di attuazione – chiude il Presidente del Consiglio Regionale – perché nessun’altra giustificazione per tutti è possibile, per il rispetto oltre 100mila assistiti che da oltre 10 anni attendono questa realizzazione».