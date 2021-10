Obbligo di Green pass, Ciccioli (FdI): Così «Divisi come i Guelfi e i Ghibellini»

«La decisione del Governo sull’obbligatorietà del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati rischia di alimentare un clima di divisione e contrapposizione che non fa bene al Paese sotto molteplici punti di vista, dividendo gli italiani in Guelfi e Ghibellini». Ad affermarlo è Carlo Ciccioli, capogruppo FdI al consiglio regionale delle Marche.

«Le tensioni registrate oggi ad Ancona - prosegue Ciccioli - e in altre città italiane vanno in questa direzione. Senza voler entrare nel dibattito scientifico e clinico, credo che sia opportuno gestire al meglio questa fase storica per non mettere a rischio il buon andamento della crisi sanitaria e la ripresa economica in atto. Deve essere trovato un giusto equilibrio che possa accompagnare l’Italia fino al termine dell’emergenza, fissato per il prossimo 31 dicembre, con il concorso di tutti».