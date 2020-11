Manutenzioni, al via altri lavori: ecco la mappa degli interventi

Da domani al via un’altra serie di interventi di manutenzioni in città. I lavori, volti a garantire una maggiore sicurezza per il transito soprattutto pedonale, prevedono la demolizione e ricostruzione del marciapiede in via Gervasoni per quasi cinquanta metri, oltre alla messa in sicurezza della pavimentazione in betonelle di Largo Maniera al Pincio. Inoltre prevista la sistemazione del marciapiede in via Goito e in via Oddo Di Biagio.

Questo per quanto riguarda le opere da effettuarsi nell’ambito 2, mentre nell’ambito 3 sempre domani saranno avviati i lavori per la manutenzione e sistemazione di tutto il marciapiede lato destro, griglie e buche nel piazzale di via Monte D'Ago. Il prossimo cantiere che prenderà avvio in settimana sarà quello di Via Capodistria, ambito 1, anche qui ripristino dei marciapiedi e opere accessorie a cui si aggiungerà successivamente, la settimana seguente, anche via Lambro dove saranno demoliti e rifatti a nuovo i marciapiedi nel lato destro. «Anche questi interventi forniscono una risposta concreta ai nostri cittadini che chiedono sicurezza nel transito pedonale, soprattutto in vista dell’inverno» commenta l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi.