Il Consiglio comunale approva il Regolamento della Consulta dei Diritti delle Persone con Disabilità

ANCONA - Dopo anni di inattività della Consulta denominata "per l'Handicap" e dopo un intenso lavoro da parte della quarta commissione consiliare presieduta da Maria Grazia de Angelis e la successiva discussione degli emendamenti, il consiglio comunale di Ancona ha approvato oggi le modifiche al Regolamento alla Consulta "dei Diritti delle persone con disabilità", uno strumento da tempo invocato da parte delle famiglie che convivono con le serie difficoltà legate alla disabilità e dalle associazioni che le rappresentano. L'impegno di riattivare la Consulta era stato adottato dal consiglio comunale il 13 dicembre scorso che da allora si è messo al lavoro per produrre il nuovo Regolamento. A distanza di 32 anni dallo Statuto adottato dall'allora consiglio comunale (12.10.1992), il nuovo organismo di partecipazione recepisce gli esiti della revisione normativa e culturale del sistema in questo lungo arco di tempo, aprendo ad opportunità concrete per innovare e migliorare il sistema dei servizi .

"Con la riattivazione della Consulta - ha sottolineato l'assessore alle Politiche sociali, Manuela Caucci – a partire dalla revisione del lessico, delle terminologia relativa alla disabilità che vuole e deve essere sempre più inclusiva e sempre più rispettosa della sensibilità, dei diritti, delle aspettative dei cittadini, vogliamo fare passare il messaggio che la politica è vicina ai bisogni della gente, che l'Ente apre alle associazioni, con capacità di ascolto e volontà di condivisione, realizzando percorsi propositivi e costruttivi anche con altri enti pubblici al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ringrazio tutti i consiglieri che hanno lavorato per conseguire questo risultato ed i miei uffici che hanno dato un importante contributo alla stesura del nuovo Regolamento. Mi spiace molto che a fronte di un lungo lavoro condiviso in Commissione, la minoranza, nonostante siano stati oggi accolti alcuni emendamenti da loro stessi proposti, si sia focalizzata su questioni tecniche irrilevanti ed abbia deciso di astenersi ."

Il nuovo Regolamento definisce la “Consulta dei diritti delle persone con disabilità”, organo consultivo del Consiglio Comunale, dell’Assessorato Servizi Sociali e delle Commissioni Politiche Sociali e della Disabilità. La Consulta svolge anche una funzione di riferimento per il Comune ogni qualvolta esso debba operare delle scelte politiche in tematiche riguardanti la disabilità al fine di adottare una scelta idonea e possibilmente condivisa. Gli organi della Consulta sono: l’Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario che verranno nominati dalla assemblea stessa alla prima convocazione.