Giunta Silvetti: chi sono gli assessori

ANCONA- La Giunta Silvetti è stata presentata ufficialmente oggi. Ecco il curriculum di sindaco e assessori.

Sindaco Daniele Silvetti. Avvocato, si occupa di Diritto Civile e Societario ed è iscritto nell’albo dei Custodi Giudiziari del Tribunale. Negli anni è stato designato a vari incarichi e, dal luglio 2018, è componente effettivo del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti), organo permanente del Ministero dello Sviluppo Economico, per conto della Conferenza allargata Stato-Regioni-Comuni. È stato consigliere comunale dal 1997 al 2006 e componente delle Commissioni Affari istituzionali e legali e Commercio, porto e trasporti pubblici. Dal 2006 al 2015 è stato consigliere regionale ricoprendo anche il ruolo di vicepresidente della Commissione Urbanistica, lavori pubblici, trasporti, ambiente, cave e torbiere. È stato anche presidente del Parco del Conero e coordinatore regionale di Federparchi. Attivo nel sociale.

Antonella Andreoli. Avvocato, è iscritta all'Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti. Consigliere Comunale e capogruppo consiliare del Comune di Ancona negli anni 2018/2023. Responsabile regionale di una Associazione di Promozione Sociale per la tutela dei diritti delle persone e referente regionale di una Associazione di Consumatori.

Marco Battino. Consulente aziendale, ha 23 anni. Laureato in Economia e Commercio all'Università Politecnica delle Marche, frequenta il corso di laurea magistrale in Economia e Management. Molto attivo nel mondo dello sport, come atleta, sempre con società sportive anconetane: pallacanestro, beach volley e sci alpino. Per 9 anni come arbitro di pallacanestro. Impegnato nel sociale: volontariato e associazionismo.

Daniele Berardinelli. Agente di commercio, è stato Consigliere comunale di Ancona a partire dal 1998, capogruppo di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio, membro effettivo delle Commissioni Bilancio, Turismo, Sport, Cultura, Lavori Pubblici, componente della giunta del Parco del Conero con delega al Turismo dal 2000 al 2023. È cofondatore dell'Associazione Riviera del Conero ed stato dirigente di una squadra di calcio dilettantistica.

Anna Maria Bertini. Libera professionista. Ha svolto attività di insegnamento presso scuole superiori e poi di consulenza presso PMI e multinazionali occupandosi di accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. Ha lavorato con varie istituzioni culturali e teatri, nonché con Mogol, occupandosi della progettazione, gestione e rendicontazione di finanziamenti. È stata membro del Cda del Teatro Pergolesi.

Manuela Caucci. Svolge la professione di avvocato da trent’anni, prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e minorile, branca che cura nello Studio associato di cui fa parte. Dal 2019 è Presidente dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - sezione di Ancona e da sempre è impegnata nel sociale con incarichi giudiziari (tutore volontario e curatore speciale dei minori) ed ha partecipato attivamente in associazioni sportive ed istituzioni scolastiche dove ha rivestito e riveste ruoli elettivi e no profit.

Angelo Eliantonio. Dipendente pubblico. Impegnato politicamente dall'età di 14 anni, dal 2016 al 2022 è stato il Coordinatore comunale di Fratelli d'Italia. È stato Consigliere comunale ad Ancona dal 2019 al 2023 e capogruppo di Fratelli d'Italia. Dal 2019 al 2023 è stato membro delle Commissioni Cultura, sport, turismo, teatri, ambiente, politiche giovanili e movida e Sviluppo economico, commercio, centro storico, impresa e start up. Dal 2021 ad oggi è stato il Responsabile della Segreteria del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Orlanda Latini. Impiegata, dipendente Regione Marche, sposata e mamma di quattro figli di 21, 19, 17 e 11 anni. Per venti anni ha prestato attività lavorativa al Servizio Personale, nel settore trattamento economico. Da novembre 2020 è addetta alla segreteria del Presidente della Regione Marche. È attiva nel settore del volontariato e nelle parrocchie di quartiere. Nel 2018 ha partecipato per la prima volta alle elezioni comunali di Ancona nella lista di FDI e nel 2019 è stata eletta vicepresidente del Consiglio Territoriale di Partecipazione n. 5 di Ancona nella lista "Noi con Ancona".

Stefano Tombolini. Ingegnere libero professionista. Nel 2011 ha costituito con Davide Barigelli l’associazione politico culturale Sessantacento. Con questa lista nel 2013 si è candidato a sindaco, ripetendo l'esperienza nel 2018 come candidato civico della coalizione del centrodestra, con cui è arrivato al ballottaggio.

Giovanni Zinni. Impiegato Agenzia Entrate Riscossione. Consigliere di Circoscrizione al Comune di Ancona dal 1992 per tre consiliature consecutive. Consigliere Comunale di Ancona dal 2001 per tre consiliature consecutive.Consigliere Regionale Marche dal 2010 al 2015. Consigliere per le problematiche agricole delle Marche del Ministro Giovanni Alemanno nel 2001. Consigliere di amministrazione della società di gestione dell’aeroporto di Ancona-Falconara nel 2023.