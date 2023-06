Daniele Silvetti presenta la nuova Giunta: Zinni vicesindaco, Bertini alla Cultura

ANCONA- Giovanni Zinni vicesindaco, Anna Maria Bertini alla Cultura. Quest'ultima voluta fortemente da Carlo Ciccioli. Sciolti gli ultimi nodi, il neo sindaco Daniele Silvetti ha presentato la squadra che lo accompagnerà nel governo della città per i prossimi cinque anni. L’annuncio ufficiale questa mattina a Palazzo del Popolo, alla presenza anche dei dirigenti confermati dal primo cittadino nei giorni scorsi. La Giunta è composta dal sindaco più 9 assessori, quattro sono donne. Nell’esecutivo cittadino Antonella Andreoli, Marco Battino, Daniele Berardinelli, Anna Maria Bertini, Manuela Caucci, Angelo Eliantonio, Orlanda Latini, Stefano Tombolini, Giovanni Zinni. «Oggi inizia un nuovo governo della città. Ho voluto con me non solo gli assessori, ma anche la struttura che supporterà la squadra di governo. Non è più il tempo di uomini e donne soli al comando- afferma il sindaco Silvetti-. Sono convinto che questa amministrazione saprà alzare l’asticella e far crescere Ancona. Per la scelta degli assessori mi sono misurato con partiti e liste civiche, c’è stata condivisione e partecipazione». Il primo cittadino ha spiegato che la presentazione della Giunta è slittata di qualche giorno perché, tolta l’assenza di mercoledì per il funerale di Silvio Berlusconi, «ho dovuto risolvere delle emergenze relative alle partecipate, a cominciare da Anconambiente. Il 30 giugno scade la delibera di affidamento al gestore unico dei rifiuti e vogliamo arrivare ad una proroga supportata da progettualità. incontrerò gli altri sindaci e gestori. Rimane sempre la strategia dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in house ma, rispetto alla vecchia Giunta che prevedeva la costituzione di una nova società, vogliamo farlo direttamente con i gestori. C’è poi c’è la situazione economico finanziaria di Conerobus. In Consiglio comunale da parte delle opposizioni mi aspetto un contributo perché dobbiamo dare risposte efficaci ed opportune alle emergenze che vivremo da qui alle prossime settimane». Anche il rebus cultura è stato finalmente risolto. Alla fine Anna Maria Bertini ha avuto la meglio su Arianna Trifogli, figlia dell’ex sindaco. «Conosco Anna Maria Bertini da anni, sia dal punto di vista personale che professionale- afferma Silvetti-. Ho seguito il dibattito sulla stampa di questi giorni. Sicuramente avrete capito che la cultura è al centro della nostra azione di governo. È l’elemento identitario di questa città, vogliamo rivalutare la storia di Ancona».

DELEGHE

Il sindaco Daniele Silvetti ha tenuto per sé le deleghe al Porto - Ambiente - Inquinamento - Risparmio Energetico - Qualità Della Vita – Comunicazione.

Giovanni Zinni è il vicesindaco. Ha le deleghe al Bilancio - Sicurezza Urbana - Polizia Locale - Protezione Civile - Sport- Mobilità Urbana - Rapporti Con Conerobus. È stato il più votato della lista Fratelli d’Italia.

Anna Maria Bertini è assessore con deleghe alla Cultura - Fondazioni Culturali - Politiche Comunitarie - Macroregione Adriatico Ionica - Controllo Gestione Bilancio - Apparato Comunale.

Angelo Eliantonio è assessore con delega a Attività Economiche E Mercati - Urbanistica - Patrimonio - Grandi Eventi. Era candidato con la lista Fratelli d’Italia.

Orlanda Latini è assessore con deleghe a Organizzazione Personale - Pari Opportunità - Famiglia - Politiche Della Casa - Tutela Dei Consumatori - Terzo Settore - Tutela Degli Animali.

Stefano Tombolini è assessore con delega a Lavori Pubblici - Manutenzioni - Edilizia Residenziale Pubblica - Valorizzazione Immobiliare - Federalismo Demaniale - Ciclo Integrato Dei Rifiuti - Trasformazione Digitale - Transizione Energetica - Igiene Urbana - Centro Storico - Rapporti Con Anconambiente.

Manuela Caucci è assessore con delega a Servizi Sociali - Welfare - Politiche Dell’integrazione - Politiche Socio-Sanitarie - Rapporti Con Aziende Ospedaliere Sanitarie E Inrca - Ciclo Idrico Integrato - Rapporti Con Vivaservizi. Per la prima volta candidata ed eletta al Consiglio Comunale con la lista civica Ancona Protagonista.

Daniele Berardinelli è assessore con delega a Turismo - Borghi - Decoro Urbano - Partecipazione Democratica - Verde Pubblico - Impianti Sportivi E Ancona Calcio - Rapporti Con M&P.

Antonella Andreoli è assessore con deleghe a Politiche Educative - Affari Generali E Legali - Servizi Informatici - Servizi Demografici.

Marco Battino, consulente aziendale, è assessore con deleghe a Università - Politiche Giovanili - Sviluppo Imprenditoriale - Economia Della Notte - Volontariato Civico. Era il candidato sindaco della lista Ripartiamo dai Giovani poi al ballottaggio apparentata con il centrodestra.

Per Francesco Bastianelli, tra i più votati nella lista di Fratelli d’Italia, è sfumato il ruolo di presidente del Consiglio comunale. Un sacrificio per mantenere gli equilibri della maggiornaza. Per lui potrebbe aprirsi però il ruolo di consigliere con deleghe o segretario in quanto il sindaco Silvetti ha chiesto il suo supporto per tematiche come il Pnrr, economia e il rilancio strategico del territorio. Per la presidenenza del Consiglio comunale tornano in campo Arnaldo Ippoliti e Simone Pizzi, entrambi della lista Ancona Protagonista.

DIRIGENTI CONFERMATI: Giovanni Montaccini (Affari istituzionali, Cultura, Politiche scolastiche ed educative, Polizia locale, Risorse umane e gestione documentale, Ufficio stampa e Ufficio pianificazione, controllo strategico e controllo di gestione), Stefano Capannelli (Lavori Pubblici), Daniela Ghiandoni (Bilancio), Claudio Centanni (Urbanistica), Roberto Panariello (Ambiente), Roberta Alessandrini (Gabinetto del sindaco, turismo, eventi, partecipazione democratica), Giorgio Foglia (Gare e appalti, Servizi demografici ed elettorali, Informatica), Massimo Demetrio Sgrignuoli (Avvocatura), Claudia Giammarchi (Politiche sociali, sanità, politiche per la casa, coordinamento ATS 11).