Elezioni, l'amministrazione replica a Baldassini: «Denunciato per aver consultato il registro votanti parla di irregolarità?»

FALCONARA- L’amministrazione comunale replica a Marco Baldassini, consigliere d’opposizione rappresentante la colazione che racchiude le liste Vola Falconara M.ma, Ancora Falconara M.ma e Riformisti per Falconara, che nei mesi scorsi ha denunciato ai carabinieri presunte violazioni della legge in materia di propaganda elettorale e, recentemente, ha sollevato polemiche per la mancata discussione in Consiglio comunale della sua interrogazione riguardo alla regolarità dell’operato del gestore delle pubbliche affissioni. «Il consigliere di opposizione ed ex candidato sindaco Marco Baldassini è l'ultima persona titolata a parlare di irregolarità in campagna elettorale. Il consigliere di minoranza è stato infatti denunciato per un fatto molto grave accaduto durante le operazioni di voto, quando lo stesso Baldassini è andato a consultare il registro dei votanti, comportamento assolutamente vietato. La denuncia è stata sporta ai Carabinieri di Falconara, che hanno avviato un'indagine e ascoltato i testimoni, dando poi seguito al procedimento. Anche l'ufficio elettorale del Comune di Falconara, per questo episodio, si è attivato segnalando l'accaduto alla Prefettura. Sino a questo momento tanto la denuncia ai carabinieri, quanto la segnalazione alla Prefettura non sono state rese note in attesa di una decisione definitiva delle autorità che sono state coinvolte, ma il comportamento estremamente scorretto di Baldassini impone che ai cittadini venga fatta sapere la verità e venga rivelata la vera natura dell'ex candidato, che giustamente gli elettori hanno relegato all'opposizione. Quanto a mozioni e interrogazioni, quelle presentate nella precedente legislatura sono decadute, mentre per quella relativa alla legislatura attuale il consiglio comunale è perfettamente nei tempi. L'interrogazione va discussa nel primo consiglio utile e per prassi la risposta scritta viene data contestualmente a quella orale: non avrebbe senso anticipare un argomento per iscritto per discuterlo poi in un momento successivo».