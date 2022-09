Verso le elezioni, Letta ad Ancona per lanciare i candidati marchigiani del Pd

ANCONA - Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta sarà domani ad Ancona per lanciare la corsa dei candidati dem al Parlamento. L’appuntamento è per domani, mercoledì 14 settembre, alle ore 18 al teatro delle Muse. Durante l’incontro, Letta sarà intervistato dalla giornalista Daniela Preziosi.

« La presenza ad Ancona del nostro segretario nazionale – afferma il commissario regionale del Pd Alberto Losacco – rappresenta un importante occasione per conoscere e approfondire le proposte attraverso cui il Partito Democratico intende affrontare le impegnative sfide del caro energia, dell’uscita dall’emergenza pandemica, dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del contrasto all’inflazione e della lotta alla disoccupazione. Temi sui cui si gioca il futuro degli italiani, che non possono essere liquidati dagli slogan qualunquisti della destra sovranista di Meloni e Salvini, ma richiedono un’ampia visione di governo, capace di mettere a terra i milioni di euro stanziati dall’Europa con il Recovery Fund per rispondere ai bisogni di cittadini e imprese. Milioni che, vale la pena ricordarlo, fosse stato per i pregiudizi antieuropeisti di Fratelli d’Italia e Lega, non sarebbero mai giunti in Italia».