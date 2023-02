A passeggio per la città con la candidata sindaco Annavittoria Banzi

FALCONARA - «Sabato sono ancora una volta ripartita a piedi attraversando le vie che da Palombina Vecchia portano al centro». La candidata sindaco Annavittoria Banzi lancia l’iniziativa di andare a piedi per spiegare alla città cosa intende fare per migliorarla. «Perché a piedi? - dice Banzi -. Perché camminando puoi osservare per davvero, puoi incontrare la gente, persone che conosci da una vita e persone che non hai mai visto, perché a piedi sei lì, sei in mezzo alla gente, senza filtri, senza schermi e senza schemi. Ho incontrato e parlato con tanti falconaresi: giovani, anziani, stranieri, mamme, nonni, commercianti. È stato un vero piacere ascoltarli.

Ognuno mi ha offerto il suo punto di vista, illustrandomi come vorrebbe cambiare questa città per darle una propria identità, per garantire una qualità di vita soddisfacente. Ed è venuto fuori che non bastano interventi parziali attuati per accontentare o fronteggiare l'emergenza. Le persone vogliono più sicurezza, che sia solo per attraversare una strada o camminare in un marciapiede che, come dice Giovanni va rifatto come Cristo comanda. Benvengano gli eventi».