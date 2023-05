Elena Bonetti a Falconara: la parlamentare a sostegno dei Riformisti

FALCONARA - Dopo Ancona ha fatto tappa a Falconara l’onorevole Elena Bonetti (Italia Viva) che ha risposto all’invito della capolista “Riformisti per Falconara” Maria Ambrogini. L’incontro al circolo Leopardi si è tenuto domenica. «Ho sempre apprezzato la Bonetti per il coraggio, la determinazione e la resilienza che ha dimostrato già nel febbraio 2021 - dice Ambrogini - quando non ha esitato, durante il governo Conte 2, a rassegnare le dimissioni da parlamentare per far nascere un progetto di governo credibile e serio per il Paese, che ha visto l’avvento del governo Draghi, con Elena Bonetti ministro per le Pari Opportunità e per la famiglia. La sua attività politica è stata da me sempre condivisa, da insegnante di matematica prima e da dirigente scolastica poi, una politica che nasce per risolvere problemi concreti, per costruire opportunità, per migliorare la vita dei cittadini, per rimettere al centro giovani, donne e famiglie.

La ministra Bonetti, durante il governo Draghi, ha assunto come priorità il contrasto alla denatalità, all’inverno demografico che la pandemia ha ancora più aggravato. Ha pensato di poter affrontare la denatalità non con misure spot ed iniziative parziali, ma ha introdotto Il Family Act che ha portato un approccio nuovo, multidimensionale, delle politiche pubbliche alla crisi demografica, rafforzando le politiche di sostegno alle famiglie per le spese educative e scolastiche, e per le attività sportive e culturali rendendo operativo il Family Act, che comprende l’assegno unico universale per ciascun figlio fino a 21 anni, assicura il protagonismo dei giovani under 35, promuovendo la loro autonomia finanziaria con un sostegno per le spese universitarie e per l’affitto della prima casa.Ha, inoltre, introdotto incentivi al lavoro femminile. Questo provvedimento, non mi stancherò mai di dirlo, - prosegue Ambrogini – è un ottimo passo in avanti perché armonizza tutte le misure per la famiglia in una visione unitaria».All’incontro ha partecipato anche il candidato a Sindaco Marco Baldassini sostenuto dalle sue due liste civiche e dalla lista Riformisti per Falconara.