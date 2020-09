Elezioni regionali, incontro e dibattito con i candidati Fabri e Mastrovincenzo

CORINALDO - Si svolgerà venerdì 11 settembre alle ore 21.00 presso il circolo Acli di Madonna del Piano, a Corinaldo, l'incontro di presentazione alla comunità dei candidati alle elezioni regionali 2020 per il Partito Democratico, Giorgia Fabri e Antonio Mastrovincenzo. L’iniziativa, organizzata dal Circolo PD di Corinaldo, ha in primo luogo l'obiettivo di affrontare con i due candidati le principali tematiche che interessano Corinaldo e la Valle Misa Nevola e quindi di presentare i due esponenti Pd candidati per la Provincia di Ancona.

I temi del sociale, l'attenzione per la formazione e l'istruzione, l'impegno per i giovani sono alcuni degli argomenti che in questi ultimi anni hanno accompagnato e accomunato l'impegno civico e politico dei due candidati, Fabri nel Comune di Corinaldo e Mastrovincenzo nell'Assemblea Legislativa delle Marche. Un lavoro ben svolto che ha generato in questi ultimi mesi proposte concrete per la Regione Marche che verranno presentate proprio in occasione della serata di Venerdì. L'ingresso all'incontro è libero ma contingentato per rispettare le norme di distanziamento e le precauzioni anti-contagio.