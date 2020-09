Ausili e CasaPound, per Rubini e Quacquarini «Sdogana il fascismo: inaccettabile»

«Leggiamo in una intervista rilasciata ad AnconaToday che il neo eletto consigliere regionale per Fratelli d’Italia Marco Ausili, nostro collega in Consiglio Comunale, rivendica con incredibile tranquillità il sostegno ricevuto da parte di Casa Pound, ringraziando i suoi militanti per il sostengo e la collaborazione». Così con un comunicato congiunto Francesco Rubini e Gianluca Quacquarini, consiglieri comunali rispettivamente di Altra Idea di Città e Movimento 5 Stelle.

«Inutile ricordare il profilo incostituzionale ed illegale di CasaPound, organizzazione politica dichiaratamente fascista coinvolta in tutta Italia da anni in gravi episodi di aggressione e violenza. È l’ennesima prova che il fascismo, nelle sue varie articolazioni, è sempre più considerato una normalità, dentro e fuori le istituzioni, contro ogni dettame costituzionale. Una situazione grave che merita il massimo dell’impegno e della mobilitazione da parte di tutti gli antifascisti e le antifasciste. Come consiglieri comunali condanniamo con forza le dichiarazioni del collega Ausili invitando ogni livello istituzionale a fare altrettanto».