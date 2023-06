Giunta Silvetti subito travolta dalle critiche, il centrosinistra attacca: «Un sindaco commissariato»

ANCONA - Appena il tempo di presentare ufficialmente la giunta che Silvetti è già travolto dalle critiche del centrosinistra che, per la prima volta, siederà in Consiglio comunale sui banchi dell’opposizione.

I Gruppi consiliari di Partito Democratico, Ancona Futura, Ancona-Diamoci del Noi e Riformisti non usano mezzi termini e dicono la loro sul nuovo esecutivo cittadini. «Un sindaco commissariato, nelle mani della vecchia politica che fa e disfà. Questo è il cambiamento- dicono in una nota congiunta-. Ci son voluti 18 giorni di trattative estenuanti tra partiti e correnti per definire la giunta di destra che guiderà la città Ancona. “Siamo pronti” era lo slogan della coalizione di destra in campagna elettorale. Si è visto». E ancora. «Soprattutto si è vista la dinamica di questa trattativa, riportata quotidianamente dalle testate giornalistiche. Ogni decisione del sindaco veniva bloccata da questa o quella corrente, da questo o quell'esponente. Commissariato da Ciccioli, commissariato da Acquaroli, pure invocato come deus ex machina per risolvere l'impasse. Il governatore delle Marche per decidere la giunta della città capoluogo? Era questa la sostanza della filiera? Controllare la città dalla posizione regionale? Uno scenario inquietante».

Secondo i Gruppi consiliari di Partito Democratico, Ancona Futura, Ancona-Diamoci del Noi e Riformisti «la partenza è stata delle peggiori. Ma quello che più ci interessa è che questa mancanza di autonomia non determini una impasse continua che danneggerà la città a fronte delle tante le urgenze e tante le scadenze per Ancona. Tra le più importanti quelle del PNRR; una partita strategica a cui il neo sindaco non ha riservato neanche una delega specifica».