Grandi navi al Molo Clementino, stop del Ministero. Rubini esulta: «Vittoria di chi ha sempre lottato contro il progetto»

ANCONA- Altra Idea di Città esulta, le criticità emerse nella relazione del Ministero dell'Ambiente frenano il progetto di banchinamento del Molo Clementino per l’attracco delle grandi navi da crociera. «I pareri pervenuti dal Ministero in relazione al progetto di banchinamento del Molo Clementino a favore delle grandi navi da crociera danno regione a chi, fin da subito, ha denunciato la dannosità del progetto- commenta Francesco Rubini, capogruppo di Altra Idea di Città-. La relazione arrivata sul tavolo del sindaco certifica come le emissioni inquinanti derivanti dal traffico marittimo del potenziale nuovo scalo determinerebbero un danno alla salute pubblica. Esattamente quello che fin dall’inizio abbiamo provato ad urlare ai quattro venti contro tutto e tutti. Lo stop temporaneo al progetto, dunque, è una vittoria di comitati e forze politiche che da sempre hanno denunciato la follia del progetto. È invece una sconfitta di quella politica, capitanato da centrodestra e centrosinistra, che, al netto di capriole e giravolte varie, ha sostenuto e votato il progetto in tutte le sedi. Ora occorre non arretrare di un millimetro e perpetrare la battaglia. Chiediamo a tutta la città di unirsi a noi in questa mobilitazione così importante per il futuro della città».