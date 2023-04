Fratelli d'Italia annuncia i suoi 32 candidati consiglieri a sostegno di Daniele Silvetti: «La nostra lista è fortissima»

ANCONA- «La nostra lista è fortissima». Fratelli d’Italia annuncia i 32 nomi che compongono la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Daniele Silvetti; la presentazione ufficiale è in programma venerdì 14 aprile alle 14:45 presso la Galleria Dorica. «Tra le tante proposte di canditura giunte sono stati selezionati 19 uomini e 13 donne, di qualità e spessore, che rappresentano uno spaccato completo della città di Ancona, spaziando in diversi ambiti. L’età media è 49 anni, il candidato più giovane ha 26 anni, il più grande 71 anni» affermano Carlo Ciccioli, capogruppo FdI in Consiglio regionale e Marco Ausili, consigliere regionale FdI. In lista ci sono persone alla prima esperienza politica e volti già noti come quelli dei consiglieri comunali FdI uscenti Angelo Eliantonio e Maria Grazia De Angelis; esponenti del partito come Fabrizio del Gobbo e vecchie conoscenze come Giovanni Zinni. Ci sono poi Angelica Lupacchini e Francesco Novelli di Gioventù Nazionale Ancona. Tra i nomi spicca anche quello di Fabio Mecarelli, portavoce dell’Associazione Anti Degrado. «Ancona è pronta a imboccare una nuova strada e Fratelli d’Italia raccoglierà, insieme a tutta la coalizione, questa sfida puntando anche su una filiera istituzionale con la Regione Marche e con lo Stato, di cui il capoluogo potrà beneficiarne a pieno» dichiarano Ciccioli e Ausili. Oltre ai due consiglieri regionali, alla presentazione della lista interverranno anche la coordinatrice regionale e senatore Fdi, sen. Elena Leonardi; il coordinatore provinciale e deputato Fdi, on. Stefano Benvenuti Gostoli e ovviamente il candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti.

CANDIDATI CONSIGLIERI LISTA FRATELLI D’ITALIA

Sabrina Agarbati: 52 anni, disoccupata

Mariacristina Ascenzo: 48 anni, avvocato

Francesco Bastianelli: 49 anni, imprenditore

Enrico Bigoni: 53 anni, imprenditore

Lorella Bonamano: 64 anni, operatrice culturale

Francesca Bonfigli: 56 anni, agente immobiliare

Bruno Breda: 58 anni, funzionario ministero Giustizia

Maria Grazia De Angelis: 64 anni, medico anestesista

Fabrizio Del Gobbo: 55 anni, avvocato

Angelo Eliantonio: 33 anni, impiegato

Fabiola Fava: 57 anni, impiegata

Mario Antonio Massimo Fusario: 45 anni, avvocato

Roberto Greatti: 57 anni, poliziotto in pensione

Giuseppe Iesce: 54 anni, Luogotenente Capitaneria di Porto

Valentino Indri: 62 anni, agente di commercio

Orlanda Latini: 50 anni, impiegata

Ettore Luceri: 50 anni, ingegnere

Angelica Lupacchini: 30 anni, impiegata

Matteo Marzioli: 35 anni, ingegnere

Paola Massei: 60 anni, coordinatrice servizi infermieristici

Marco Maurizi: 65 anni, imprenditore

Carla Mazzanti: 63 anni, medico veterinario

Fabio Mecarelli: 46 anni, impiegato

Loris Mencarelli: 60 anni, dirigente di cooperativa sociale

Sara Minichino: 26 anni, impiegata

Francesco Novelli: 26 anni, impiegato

Silvia Pennucci: 53 anni, avvocato

Luciano Sacconi: 62 anni, imprenditore

Patrizia Serangeli: 56 anni, insegnante di Liceo

Riccardo Strano: 71 anni, ex dirigente turistico in pensione

Jacopo Toccaceli: 59 anni, impiegato e commerciante

Giovanni Zinni: 49 anni, impiegato