Trasporto scolastico, riaperte le iscrizioni: come fare domanda

ANCONA - Scadranno alle ore 24,00 dell’8 settembre 2023 le iscrizioni per il Servizio di Trasporto Scolastico per gli studenti delle scuola dell’obbligo per l’a.s. 2023/2024. La riapertura riguarda esclusivamente le linee già attive e che hanno ancora posti disponibili. Per conoscere le linee ed i percorsi è possibile aprire l’apposito Stradario disponibile al link https://www.comuneancona.it/riapertura-iscrizioni-servizio-trasporto-scolastico-a-s-2023-2024/?hilite=trasporto+scolastico

Per effettuare l’accesso al Portale è necessario essere in possesso di identità digitale certificata, quindi dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Cohesion.

La domanda ed il modello ISEE vanno inseriti solo ed esclusivamente in formato elettronico attraverso il portale Entranext.

Per effettuare l’iscrizione sarà necessario accedere al seguente link https://portale-ancona.entranext.it/

Per beneficiare dell’abbattimento della tariffa con il modello ISEE (con scadenza 31/12/2023) sarà necessario:

a) avere terminato la pratica di iscrizione;

b) accedere nuovamente alla propria area riservata con SPID, CNS o Cohesion;

b) cliccare sul tasto “Presentazione ISEE”;

c) inserire i dati richiesti.

Per avere conferma di avere terminato la procedura di iscrizione e/o di inserimento del modello ISEE occorre verificare la ricezione del numero di protocollo elaborato automaticamente dal sistema all’atto della ricezione della domanda.

Il modello ISEE deve essere inserito all’atto dell’iscrizione, dopo aver presentato la domanda altrimenti verrà applicata la tariffa intera. Per maggiori info e/o supporto sarà possibile telefonare contattare il numero 071 222 5016 in orario di ufficio.