Nucleo familiare numeroso, come ottenere il contributo economico 2021 

L’assegno per il nucleo familiare numeroso è un contributo concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, alle famiglie con almeno tre figli minori. Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del mese in cui si è verificato il requisito della presenza dei tre figli minori e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare detto requisito.

Requisiti

Può presentare domanda uno dei genitori residente con i minori nel Comune di Ancona.

cittadini italiani, comunitari, o extracomunitari in possesso del permesso CE soggiornanti di lungo periodo (o del cedolino di richiesta dello stesso) o con lo status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria.

cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia in possesso di permesso di soggiorno in virtù degli accordi euromediterranei.

cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione della categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014 art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 40/2014 di attuazione della Direttiva.

Il limite ISEE per l’anno 2021 e l’importo dell’assegno saranno comunicati dall’Inps.

Documentazione e presentazione della domanda

Per l’anno 2021 è possibile presentare la domanda dal 15/01/2021 in possesso dell’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni in corso di validità. Le domande per l’assegno di maternità e per il nucleo numeroso sono disponibili online sul sito del comune di ancona www.comune.ancona.gov.it e possono essere presentate per posta

consegnata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (piano terra Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona

tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona-Largo XXIV Maggio, 1 60123

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.ancona@emarche.it inserendo la domanda con la documentazione allegata.

Sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Assegno maternità” oppure “Assegno al nucleo familiare” corredata dai seguenti documenti:

copia di un documento di identità in corso di validità, attestazione anagrafica cittadino di comunità europea e per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno di lunga durata CE (o del cedolino di richiesta dello stesso), attestazione di rifugiato politico o protezione sussidiaria, permesso di soggiorno per cittadini/lavoratori della Tunisia, Marocco, Turchia e Algeria, permesso unico per lavoro.

copia dell’IBAN del c/c o libretto postale intestato al richiedente , che attesti che il beneficiario della prestazione sia effettivamente anche il titolare dell’IBAN indicato nella domanda. L’assenza di tale certificazione preclude il pagamento

Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.

Informazioni:www.comune.ancona.gov.it, tel: 071 2225130