Donati dal Lions un bosco urbano con oltre 210 piante

Oltre 210 piante sono state messa a dimora dal Lions Club di Jesi per ampliare l’area del bosco urbano a cavallo della parte finale di Viale Don Minzoni. L’iniziativa, presentata questa mattina, si inquadra nel rapporto di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni come previsto dal Regolamento comunale.

“Si completa in questo modo - ha sottolineato l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei - un polmone verde in una zona che era di passaggio e che grazie a questo intervento riacquista piena dignità e funzionalità”. Nelle parole del presidente del Lions Club di Jesi, Giordano Togni, la soddisfazione per questo obiettivo: “La tutela dell’ambiente - ha spiegato - rientra tra le finalità del Lions che aveva lanciato una campagna a livello nazionale per proporre la piantumazione di tre alberi per ogni socio. Abbiamo trovato ampia disponibilità da parte degli uffici comunali e questo ci ha permesso di realizzare subito l’opera”. Il progetto è stato seguito da Amleto Fioretti, agronomo e socio Lions, che ha evidenziato tre diversi interventi nella superficie concessa: in prossimità dell’incrocio tra Viale Don Minzoni e Via Ancona, 88 arbusti di 13 differenti tipologie, capaci di non ostacolare la visuale e al tempo stesso di creare un bosco ornamentale dei più svariati colori. Immediatamente prima, 80 piante ad alto fusto di diverse tipologie così da creare un bosco urbano a tutti gli effetti; quindi, in prossimità dell’ex Smia un parco urbano con le restanti piuante, capace di svolgere oltre ad una funzione ambientale anche sociale, favorendo le più svariate attività come l’area sgambatura cani già presente.

Nel ringraziare il Lions il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha aggiunto: “Abbiamo posto al centro del nostro operato il valore della relazione e questo è un progetto che va in questa direzione, vedendo parti di comunità, in questo caso il Lions, relazionarsi con il Comune per realizzare un bene condiviso. Un intervento, questo, che assolve anche alla preziosa funzione di contrastare il cambiamento climatico e tutela ambientale. Terzo aspetto, non meno importante, la capacità che ha questo bosco urbano di rideterminare le funzioni di spazi cittadini. Queste erano aree di passaggio, anche inosservato: ora assumono un ruolo specifico importante nel sistema di città”. Il Lions si farà carico della gestione del bosco urbano, nelle sue tre diverse tipologie, per i prossimi tre anni, garantendo manutenzione, soccorso irriguo estivo e sostituzione di eventuali piante che non dovessero attecchire.