Il Caffè Letterario riparte da Goldoni: dal 9 febbraio due appuntamenti mensili con gli attori Marcello Moscoloni e Patrizia Giardini

FALCONARA - Il Caffè Letterario riparte dalla commedia di Goldoni. Dal 9 febbraio i locali al piano terra del Centro Pergoli ospiteranno due appuntamenti mensili di ‘teatrinvoce’, letture di libri, pezzi teatrali e poesie a cura degli attori falconaresi Marcello Moscoloni e Patrizia Giardini. A inaugurare la rassegna, il 9 febbraio alle 17.30, sarà l’opera goldoniana ‘Un giorno di Carnovale’. Moscoloni e Giardini, attraverso la prosa e la lettura di stralci della commedia, ripercorreranno l’ultima sera in cui, a Venenzia, Goldoni partecipò alla rappresentazione della sua opera, al termine della quale fu salutato con calore dagli spettatori veneziani, che lo invitavano a tornare presto. L’autore, dopo aver dato il suo contributo alla vita culturale della città per 14 anni, avrebbe infatti lasciato Venezia, sua città d’origine.

Il secondo appuntamento è fissato per il 23 febbraio, sempre alle 17.30, quando Marcello Moscoloni e Patrizia Giardini porteranno al Caffè Letterario ‘Profumo di arance amare’, letture tratte dall’omonimo romanzo ‘post-Gattopardo’. I due attori falconaresi, che negli ultimi cinque anni hanno girato l’Italia proponendo presentazioni di libri e rappresentazioni teatrali, con oltre 500 appuntamenti al loro attivo, hanno scelto di valorizzare il Caffè Letterario di Falconara, mettendo la loro professionalità al servizio della comunità. Ogni appuntamento si concluderà con un aperitivo per i partecipanti. Per informazioni e prenotazioni (consigliate) si può contattare il numero 0719177527 oppure inviare una mail a cultura@comune.falconara- marittima.an.it. «Abbiamo organizzato iniziative in tante città, da Aquileia a Matera, da Gorizia a Napoli – dice Marcello Moscoloni – ed è giusto valorizzare anche Falconara, città in cui viviamo. Con il nostro lavoro speriamo che quelli con il Caffè Letterario diventino appuntamenti fissi, per far conoscere opere e diffondere cultura».

La coppia Moscoloni-Giardini ha già stilato un programma che arriva fino alla fine di aprile e che proporrà ogni volta grandi opere letterarie. «La disponibilità di Marcello Moscoloni e Patrizia Giardini, due attori dalla simpatia travolgente e conosciutissimi a Falconara – dice il sindaco Stefania Signorini – è arrivata proprio mentre stavamo organizzando un nuovo programma di iniziative per rilanciare il Caffè Letterario, ora che le restrizioni legate al Covid sono meno stringenti anche per i locali al chiuso, specie per quelli di piccole dimensioni. Abbiamo colto subito questa opportunità, che va ad arricchire un programma in fase di definizione, in cui inseriremo iniziative per accontentare il pubblico di tutte le età e con diverse sensibilità».