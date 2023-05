Ancona omaggio Shakespeare, allo Sperimentale una rivisitazione di "Sogno di una notte di mezza estate"

ANCONA - I Sottosopra, la compagnia dei giovani del Laboratorio teatrale San Paolo odv, va in scena con una rivisitazione del Sogno d’una notte di mezza estate”, uno dei capolavori di William Shakespeare, in parziale chiave musicale. L’appuntamento è il 27 maggio, al Teatro Sperimentale di Ancona, ore 20.45, con Ingresso unico a 15euro. Lo spettacolo prende il via con quattro ragazzi che partono per una notte all’aria aperta, giunti a destinazione si accampano e, dopo un breve fuoco serale, si addormentano. Come spiega la compagnia I Sottosopra, poi: “Nella notte, i ragazzi sognano di vivere le vicende di quattro innamorati in un paese fantastico in un’epoca non ben definita. Sognano della bella Ermia e della dolce Elena, del prode Lisandro e dell’innamorato Demetrio. Sognano della Duchessa Ippolita che sta per sposare Teseo e degli abitanti del Regno della foresta di notte: Febe, Titania e l'astuta Puck con il loro seguito di magiche e bellissime Fate. Sognano di una compagnia di attori scalcinati che devono rappresentare un’opera di Shakespeare e del magico e contorto intreccio delle loro vite. Dopo mille peripezie tutto sembra sistemarsi e i quattro si svegliano dal loro bellissimo sogno, ma… si sarà veramente trattato di un sogno?".