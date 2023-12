Gli appassionati di modellismo a Chiavaralle: la Manifattura apre le sue porte alla mostra

CHIARAVALLE – Prenderà via dal 26 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 la Mostra di Modellismo organizzata dall’Associazione Modellisti Chiaravallesi, giunta alla sua XVII edizione. Dopo la pausa pandemica l’evento ritorna in tutto il suo splendore in una nuova “location”, la Manifattura Tabacchi ora ITM – in Via Marconi 154 – simbolo con i suoi 265 anni di storia, insieme alla più antica abbazia, della città di Chiaravalle. L’occasione è ghiotta per varcare di nuovo i cancelli della struttura dove lavorarono per decenni le cosiddette “sigaraie”, le operaie dell’azienda.

Verranno esposti, all’ingresso della struttura in un locale spazioso e facilmente raggiungibile, a poca distanza dal centro cittadino, mezzi militari, navi, aerei (a proposito di questi ultimi ricorre, quest'anno, il centenario dell'Aeronautica Militare Italiana), fantasy, diorami e scenette varie. Non mancherà il modellismo al femminile, con la presenza di case delle bambole, opere modellistiche a tutto tondo, di varie epoche storiche, ottenute utilizzando vari materiali, eseguite sia in autocostruzione che partendo da kit commerciali, poi migliorati o anche modificati. Presenti anche realizzazioni della sezione fanese dell’Associazione e dei modellisti del CAM, Club Amici del Modellismo di Porto San Giorgio. Un hobby, questo, dove manualità, ingegno, precisione e fantasia la fanno da padroni. L’entrata è gratuita e ad offerta libera.