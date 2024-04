Pergolesi Spontini Festival, sul palco itinerante Max Gazzè, Daniele Silvestri, Sergio Rubini e Dario Vergassola

JESI- Itinerante e multidisciplinare, dal 21 luglio al 18 settembre il Pergolesi Spontini Festival toccherà Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba, San Paolo di Jesi, Ancona, Arcevia, Cingoli, Montecarotto, Serra De’ Conti. Oltre 30 appuntamenti legati da un unico filo conduttore: “Ci vuole un albero”, per un invito a riscoprire il rapporto tra uomo e natura con il desiderio di raccontare la bellezza della natura in tutte le sue forme. Diretto a diversi target di pubblico per vivere insieme la vivacità dell’esperienza musicale, nella bellezza dei paesaggi e dei luoghi d’arte delle Marche, il cartellone della 24esima edizione del Festival propone concerti di musica classica, barocca, jazz e pop, spettacoli di prosa, incontri, eventi per bambini e famiglie, giochi, escape rooms tra i luoghi segreti di un teatro del ‘700. Il programma si apre a Maiolati Spontini con due giorni di “Spontini Days” dedicati al compositore Gaspare Spontini di cui si celebrano i 250 anni della nascita. Si inizia domenica 21 luglio con una nuova produzione del Festival, il concerto “Rethinking Fernard Cortez” su celebri arie del capolavoro di Spontini e nuove composizioni appositamente commissionate a giovani compositori del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro e in collaborazione con l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. L’indomani, 22 luglio, nel centro storico del borgo, l’appuntamento è con “Il giovane Spontini. Caccia al tesoro musicale” in cui i bambini, divisi in squadre, si sfideranno per scoprire la musica e la storia del noto compositore. Il 24 luglio si aprono i grandi eventi sotto le stelle. Si inizia in Piazza Federico II a Jesi con lo spettacolo teatrale “Frà. San Francesco la superstar del Medioevo”; il 25 luglio, presso l’anfiteatro di San Paolo di Jesi, il concerto “Soundtrack” con le più belle colonne sonore del cinema eseguite dal Time Machine Ensemble, diretto da Marco Attura al pianoforte; il 26 e 27 luglio arrivano a Jesi, sul palco di Piazza Federico II, due protagonisti della scena musicale italiana,: Max Gazzè (26 luglio) con il nuovo tour “Amor Fabulas - Interludio” e Daniele Silvestri (27 luglio), che festeggia i suoi trent’anni di carriera con un set acustico, in una versione più intima dello spettacolo, “Il cantastorie recidivo”. Introduce il concerto la cantante Casadilego, vincitrice del talent show italiano X Factor 2020. Il 28 luglio l’appuntamento è con Sergio Rubini, in uno spettacolo elegante e imprevedibile tra musica, narrazione e echi jazz ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino. Il 29 luglio va in scena il docu-concerto “Nature!”; il 31 luglio si chiudono gli eventi di Piazza con “La grande opera in jazz”. Dal 30 luglio tornano i “Wine Concert”, format di successo del Festival Pergolesi Spontini che coniuga musica, turismo ed enogastronomia, con concerti e visite guidate con degustazioni. Si parte dalla Tenuta di Tavignano a Cingoli, si prosegue il 2 agosto da Sartarelli a Poggio San Marcello, il 29 agosto a Casalfarneto di Serra De’ Conti, il 30 agosto a Vignamato di San Paolo di Jesi. Torna anche Residart, 4 concerti di altrettanti giovani ensemble da camera: l’8 settembre nei Giardini di Villa Trionfi Honorati, l’11 settembre nella Chiesa degli Aroli di Monsano, il 12 settembre al Teatro di Montecarotto ed il 15 settembre all’Auditorium di Santa Teleucania a Morro d’Alba.

Il 1° agosto al Giardino Giacomo Leopardi di Arcevia il Coro del Friuli Venezia Giulia è protagonista del concerto “Il Pellegrinaggio della Rosa”; il 31 agosto, nella Chiesa di San Marco di Jesi ci sarà un omaggio alla straordinaria vicenda umana e spirituale di San Francesco D’assisi. L’evento, ad ingresso gratuito, sarà l’occasione per promuovere la raccolta fondi “Una mano al nostro bel San Marco” per il progetto di restauro della Chiesa. Il 1° settembre, al Teatro Pergolesi di Jesi, il flauto di Massimo Mercelli e l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani eseguono l’Offerta Musicale BWV 1079 di Johann Sebastian Bach. Il 4 settembre il Teatro Pergolesi di Jesi si trasforma in una escape room per un gioco a squadre ideato da Pietro Piva; il 5 settembre, per “Around Pergolesi”, nella splendida chiesa Barocca che ospita il Teatro Moriconi, il geniale trombettista e compositore Giovanni Falzone reinventa lo “Stabat Mater”, capolavoro di Giovanni Battista Pergolesi. Il 6 settembre, al Teatro Pergolesi, Ottavio Dantone e la sua Accademia Bizantina tornano al Festival per eseguire, in prima esecuzione assoluta in tempi moderni, una nuova Sinfonia e cinque arie inedite di Giovanni Battista Pergolesi tratte dalle versioni del 1732 e 1734 de “Lo frate ‘nnamorato”. Il 7 settembre, al Teatro Moriconi, c’è il concerto “Oltreoceano”; l’8 settembre, al Teatro Pergolesi, “Tributo ad Hans Zimmer”. Il 13 settembre un appuntamento musicale per famiglie, sempre al Teatro Pergolesi, con la commedia musicale “Cenerentola”. Il 14 settembre la pianista Leonora Armellini donerà la sua musica al Centro Clinico NeMO di Ancona, attivo da giugno 2022 presso l’A.O.U. delle Marche ad Ancona e dedicato alla cura e alla ricerca per i bambini e gli adulti con patologie neuromuscolari e neurodegenerative. In serata, la stessa artista sarà protagonista di un concerto al Teatro Pergolesi di Jesi. Il 15 settembre sempre al Teatro Pergolesi di Jesi l’appuntamento è con lo spettacolo musicale “Malefici” con la regia di Manuel Renga: il comico, scrittore, attore e cantautore Dario Vergassola approda per la prima volta al teatro ragazzi, un musical per famiglie che racconta com’erano, da bambini, i cattivi delle fiabe. Il Pergolesi Spontini Festival si chiude il 18 settembre con un tradizionale appuntamento di “Social opera” che da 12 edizioni porta in scena un consolidato gruppo di attori con disabilità – la Compagnia OperaH - in uno spettacolo tra musica, teatro e danza ogni anno ispirato ad un’opera lirica: quest’anno l’omaggio sarà a Puccini.