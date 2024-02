"Labirinti": alla Libreria Feltrinelli la seconda raccolta di poesie di Cristiano D'Orazio

ANCONA - Venerdì 16 Febbraio, alle 18:30, presso la Libreria Feltrinelli di Corso Garibaldi, ad Ancona, da non perdere la presentazione della seconda raccolta di poesie di Cristiano D'Orazio: “Labirinti” (il rosso, l'arancione, il giallo, il verde, il blu, l'indaco, il viola).

La raccolta “Labirinti” è pubblicata all’interno della "Collana Aurora/Verblu" della Bertoni Editore, a cura di Bruno Mohorovich, ed è possibile acquistarla in tutte le librerie ed online. Attivo in città in ambito culturale, già dagl’anni 90’, quando con alcuni amici fondò l’Associazione Poetica e Culturale “E-senza Metrica”, ed organizzò il concorso di poesia “Piccoli Fuochi”, Cristiano D’Orazio è laureato in Discipline d’Arte Musica e Spettacolo presso l’Università di Bologna ed ha scritto alcune raccolte di poesie, due delle quali oggi edite: “Labirinti” ed “Io, La vita, Il mondo, La morte”, autoprodotta nel 1994 tramite Golden Mouse Edition. La Raccolta si sviluppa in sette labirinti, che corrispondono ai sette colori dell'arcobaleno, ed è il frutto e il risultato di una ricerca interiore da cui nascono poesie che esprimono un cammino, che partendo dalle esperienze della vita di tutti i giorni, cerca di cogliere e raggiungere ciò che dentro di noi sembra vivere aldilà del tempo.

Moderatore dell’incontro sarà Bruno Mohorovich, poeta, critico letterario e curatore editoriale di "Poesia Edizioni" della Bertoni Editore, casa editrice indipendente e non a pagamento.