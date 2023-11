Turismo Marche: cresce ancora il ‘Plein air’: diffusi i dati 2023 nell’incontro annuale di Villaggi Marche

ANCONA – Cresce ancora nelle Marche il ‘Plein air’ l’importante segmento turistico che racchiude le vacanze all’aria aperta. Il bilancio della stagione 2023 è stato al centro del tradizionale incontro organizzato alla fine della stagione turistica nella sede direzionale di Confcommercio Marche ad Ancona, da Villaggi Marche - Confcommercio Marche Centrali. L’organismo rappresenta nella Regione 22 tra le più importanti e grandi strutture del comparto. Nella relazione di introduzione il Presidente di Villaggi Marche - Confcommercio Marche Centrali Daniele Gatti ha illustrato i dati della stagione 2023 che ha portato, in riferimento alle strutture afferenti a Villaggi Marche, un numero complessivo di presenze di 1 milione 454 mila e 553 (nel periodo gennaio-settembre).

Aggregando il dato di Villaggi Marche a quello delle strutture di riferimento a Faita Confcommercio, Federazione che rappresenta le imprese turistiche all’aria aperta, il dato sulle presenze 2023 nelle Marche raggiunge i 2 milioni e 600 mila. Per comprendere al meglio il peso del settore basta confrontare il dato di questo segmento con quello generale che, sempre per il periodo di riferimento gennaio-settembre, vede nelle Marche presenze per circa 10 milioni con 5,5 milioni circa solo nella stagione estiva. Gatti ha sottolineato dunque l’importanza del ‘Plein air’ in termini quantitativi ma anche qualitativi ricordando che “il comparto continua a crescere e anche in questa stagione ha avuto un significativo aumento delle presenze se si considera che rispetto al 2022 le strutture aderenti a Villaggi Marche - Confcommercio Marche Centrali hanno visto un incremento del 3,5%. Si tratta di un dato molto significativo che in un contesto come questo evidenzia non solo una conferma del settore ma uno sviluppo sostanziale che è un elemento da considerare anche in prospettiva e in riferimento agli strumenti necessari ad ulteriori incrementi”.

Gli scenari futuri del Turismo all’aria aperta sono stati affrontati dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che non ha voluto mancare l’importante appuntamento con il ‘Plein air’ marchigiano, delineando le linee guida per la crescita turistica “a partire dalla differenziazione delle risorse necessarie – le parole del Presidente - per puntare non solo alle fiere ma anche ad iniziative che possano dare visibilità al territorio. Determinanti per il Turismo sono anche la destagionalizzazione, il rafforzamento dell’attività di marketing e la riqualificazione dell’offerta ricettiva e in questo senso l’ente regionale ha intenzione di mettere a disposizione delle imprese nuovi strumenti.” A seguire, il Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali Prof. Massimiliano Polacco ha parlato di incentivare la comunicazione, la commercializzazione web, social e la digitalizzazione delle attività promozionali, ricordando “l’importante lavoro che sta svolgendo la mia Organizzazione - le sue parole - proprio sulla digitalizzazione grazie allo sviluppo di EDI l’ecosistema digitale per le Imprese che è nato proprio per mettersi al servizio degli imprenditori nell’ottica di una diffusione della digitalizzazione. Anche nel Turismo e in particolare nel segmento ‘Plein air’ dobbiamo sviluppare un approccio basato sulle grandi tecnologie che sono offerte dai nuovi sistemi”.