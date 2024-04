Terzo settore, pubblicato l'avviso pubblico per interventi di rilevanza regionale

ANCONA - E’ stato pubblicato l’Avviso Pubblico per l’attivazione di un programma di interventi di rilevanza regionale che prevede il coinvolgimento di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo Settore.

Per la prima volta gli Enti del Terzo Settore vengono direttamente e attivamente coinvolti dalla Regione Marche nell’ideazione di proposte progettuali per realizzare attività di interesse generale. Si tratta di una nuova modalità di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore, grazie a cui gli Enti del Terzo settore non sono considerati solo soggetti da cui il settore pubblico acquisisce prestazioni ma come soggetti con i quali collaborare attivamente per individuare le strategie più efficaci e le risorse più idonee per garantire i diritti dei cittadini e rispondere ai loro bisogni. Tramite il bando (ai sensi dell’Accordo di Programma 2022-2024 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Regione Marche) viene individuata una rete di soggetti del Terzo Settore costituiti o con impegno a costituirsi in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) che definirà gli interventi e le azioni di progetto durante i tavoli di co-progettazione con la Regione Marche, assicurando l’ideazione e la realizzazione di attività che abbiano ricadute su tutto il territorio regionale.

Tra le azioni, individuate durante la prima fase di coprogettazione, quello di promuovere la cultura del volontariato, rendere attrattivo il mondo del terzo settore avvicinando ad esso i giovani, promuovere la formazione, attivare percorsi professionalizzanti, sviluppare competenze digitali, potenziare modalità collaborative e realizzare azioni pilota che possano soddisfare i bisogni specifici delle comunità locali che siano innovativi e capaci di formare e creare opportunità di crescita territoriale.

La Regione Marche metterà a disposizione risorse per un importo massimo complessivo di 2.777.210 euro. L’Avviso Pubblico e tutta la relativa modulistica sono reperibili al link: https://www.regione.marche.it/ Regione-Utile/Sociale/Terzo- settore/Contributi-agli-ETS . La candidatura va inviata a mezzo PEC all’indirizzo: regione.marche. istruzioneinnovazionesocialesp ort@emarche.it entro e non oltre il 30/04/2024. Il Responsabile del Procedimento è Stefania Battistoni: stefania.battistoni@regione. marche.it