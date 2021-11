Cresce il Pil marchigiano, +8,5% nel primo semestre: «Dato eccezionale»

Il Prodotto interno lordo delle Marche nel primo semestre 2021 cresce dell'8,5%: un dato superiore alla media nazionale. È quanto emerge dalle stime della sede di Ancona di Banca d'Italia illustrate oggi nel corso di una conferenza stampa sull'aggiornamento congiunturale dell'economia marchigiana. L'agenzia Dire riporta la notizia. «Il primo semestre 2021 è di gran lunga migliore rispetto al 2020- spiega il direttore regionale, Gabriele Magrini Alunno-. Il Pil cresce dell'8,5%: un dato eccezionale. All'interno di questo dato abbiamo elementi molto positivi come lo sviluppo della meccanica che sta crescendo in maniera rapida. Meccanica significa per noi soprattutto impianti con componenti elettroniche molto importanti». Uno sviluppo, rimarca, «molto interessante dal punto di vista tecnologico e ciò ci fa sperare che questa crescita non sia solo un effetto dello scossone pandemico ma possa proseguire in una graduale riconversione dell'economia regionale da settori maturi verso altri comparti».

Le analisi di Banca d'Italia sottolineano come la caduta dell'attività dovuta al Covid non sia stata ancora pienamente recuperata. A crescere sono soprattutto meccanica e mobile mentre risultano più modeste le cifre del settore calzature. L'export nel primo semestre cresce del 20,5% e anche l'occupazione migliora. «La ripresa economica gradualmente trascina l'occupazione- aggiunge Magrini Alunno-. È una crescita soprattutto di contratti a tempo determinato, ma la ripresa l'abbiamo avuta a partire dal secondo trimestre dell'anno, per proseguire poi in estate grazie al turismo. E adesso dobbiamo vedere come si stabilizzerà». Sull'occupazione, conclude, «resta rilevante la carenza di personale qualificato: vanno create le professionalità necessarie per l'industria. L'edilizia? È l'altro fattore che ci consente di dire che siamo andati meglio del resto d'Italia. Si sviluppa più che nel resto del paese grazie alla ricostruzione post sisma».