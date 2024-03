Le Marche sul podio dei Credit Awards: azienda anconetana tra le eccellenze nella gestione del credito

ANCONA - Mala tempora currunt. I numeri delle insolvenze pubbliche e private segnano, dal 2023, un + 31% che verosimilmente toccheranno livelli ancora maggiori nei prossimi due anni. Ogni segmento dell'economia nazionale, dal commercio (+23%) all'edilizia (+16%) risulta intaccato da questo pesante vulnus. In un simile contesto, risulta essenziale ed indispensabile un'attenta opera protezione, di gestione e di tutela. "La nostra professionalità affonda le sue radici in profondità, ha un tronco alto e flessibile e una chioma ridotta all’essenziale".

Sceglie la metafora dell’abete, Carmine Davide Cardogna, per descrivere l’immensa gratitudine, rivolta a tutti i suoi Collaboratori, per il prestigioso riconoscimento ricevuto dalla sua Azienda. Arriva ad Ancona il primo premio dell’ottava edizione del contest nazionale dei Credit Awards – Gestione e Tutela del Credito settore PA - che si è svolto nei giorni scorsi a Milano, come migliore Rete di Credit Manager specializzati nella gestione crediti nei confronti di grandi clienti, pubbliche amministrazioni ed enti locali, per le alte performance di incasso crediti delle PA scaduti e per la giovane Squadra che opera in tutto il Territorio Nazionale con dedizione e successo. Ad ottenerlo è stata infatti la Cardogna srl che si è dotata nel tempo di una struttura all'avanguardia e di un'esperienza paragonabile a quella dei maggiori colossi, nazionali ed internazionali in un comparto sempre più complesso e cruciale. Si tratta del maggiore riconoscimento esistente rivolto ad aziende e professionisti del settore del credito e dei servizi correlati.