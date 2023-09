Ancona | Concessioni loculi cimiteriali in scadenza nell'anno 2024

Sono in scadenza nell’anno 2024 le concessioni quarantennali dei loculi cimiteriali, assegnate nell’anno 1984, relative al cimitero di Tavernelle e di quelle relative ai Cimiteri Frazionali del Comune di Ancona.

Le concessioni possono essere rinnovate dagli aventi diritto (concessionari, parenti del defunto o altri interessati), alle tariffe vigenti all’atto del rinnovo. In caso di mancato rinnovo, i parenti del defunto possono chiedere l’estumulazione dei resti mortali allo scopo di raccoglierli in cassetta ossario e traslarli in loculo ossario da acquistare, o in altro manufatto già in concessione, oppure chiedere la loro cremazione e la traslazione in loculo cinerario da acquistare, o in altro manufatto già in concessione ovvero chiedere la consegna dell’urna cineraria per l’affidamento o la dispersione delle ceneri.

L’elenco delle concessioni scadute è consultabile nella sezione allegati, in forma cartacea nelle bacheche collocate presso gli uffici amministrativi Cimiteriali siti in strada Passo Varano, 1 – Tavernelle -Ancona e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Ancona.