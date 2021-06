Imprese Marche, Carloni: «La startup è il vero acceleratore della competitività»

«Oggi nel nostro sistema economico registriamo una velocità di cambiamento enorme nei prodotti e nei processi produttivi. La start up è il vero acceleratore della competitività di un sistema industriale che vogliamo far crescere sul territorio marchigiano». A dirlo in una nota è il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, che presenta così gli incontri in programma il 21 ed il 23 giugno prossimo nelle sedi della Camera di commercio, rispettivamente di Pesaro ed Ascoli Piceno, per illustrare la legge regionale sulle start up e confrontarsi con gli stakeholder. L'obiettivo del provvedimento, per cui la giunta ha stanziato un milione di euro, è quello di fornire risposte innovative ai nuovi bisogni del mercato. L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammessa per la realizzazione del progetto. Il costo totale ammissibile del progetto di investimento non potrà essere inferiore ai 40mila euro mentre il contributo regionale non potrà superare i 100mila euro.