Quanto sono costati gli eventi di Natale ed il Capodanno al Comune di Ancona?

ANCONA - Concerti, mercatini, luci e tante iniziative dislocate in alcuni dei principali quartieri del capoluogo. Con l'arrivo dell'Epifania si concluderanno gli eventi natalizi organizzati dal Comune dorico. Ma quanto è stato speso nell'ultimo mese?

Ammonta a 247mila euro la spesa complessiva deliberata dal Comune per gli eventi delle festività di Natale e Capodanno. All'impegno di spesa di 170.000 euro stabilito con deliberazione 568 del 14 novembre 2023, la giunta ha fatto seguire una integrazione di 77mila euro deliberata il 19 dicembre 2023, al fine di garantire la copertura di spese urgenti e necessarie alla migliore riuscita della manifestazione del 31 dicembre in piazza, in termini di sicurezza ed efficienza.