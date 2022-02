Caterpillar, si aspetta il nuovo tavolo al ministero: venerdì arriva il ministro Orlando

E' convocato per il 15 febbraio a Roma il nuovo tavolo sulla vertenza della Caterpillar di Jesi, al ministero dello Sviluppo economico. Lo annuncia l'assessore regionale al Lavoro delle Marche Stefano Aguzzi che martedì prossimo parteciperà all'incontro nella Capitale. Nel frattempo si susseguono le visite di potenziali compratori nel sito produttivo jesino. "So che ieri c'è stata un'ulteriore visita in fabbrica ed un'altra ce ne sarà oggi- dice Aguzzi- C'è un forte interesse da parte di diverse imprese per continuare le attività nel sito di Jesi. Spero ci siano le condizioni per dare un prosieguo di attività a quel sito industriale e soprattutto confido ci sia una proroga dei licenziamenti e delle scadenze che a suo tempo Caterpillar aveva dato. Se ci sono interessi forti a rilevare le società non è pensabile che tutto si possa concludere entro il 24 febbraio. L'azienda dovrà dare la sua disponibilità a prorogare questi termini". Intanto venerdì alle 15.30 il ministro del Lavoro Andrea Orlando è atteso davanti ai cancelli della fabbrica di Jesi per partecipare al presidio dei lavoratori.