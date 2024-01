Assicurazione sempre più cara, ecco quanto è aumentata ad Ancona

ANCONA - Il premio Rc auto ad Ancona è cresciuto del 7% in un anno. È quanto emerge dai numeri raccolti dall'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e diffusi dall'Unione nazionale consumatori, che fanno riferimento a novembre 2023 rispetto a novembre 2022. Il dato relativo al capoluogo è leggermente inferiore rispetto alla media dell'incremento su base nazionale, stimato al 7,8%.

Ad Ancona si spendono in media 407,818 euro per assicurare l'auto, tenendo fede agli obblighi di legge previsti dal codice della strada. Il capoluogo delle Marche si piazza al 19esimo posto sulla classifica nazionale dei capoluoghi di provincia, con 107 posizioni totali. La città "peggiore" in Italia è Napoli, dove il premio medio della Rc auto si assesta a 559,99 euro (+5,4%). Seguono Prato, Caserta, Pistoia, Firenze, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Genova e Roma. Il dato più virtuoso è a Enna, con una media di 275,147 euro. L'incremento maggiore su base annua, invece, si è verificato a Imperia con un +12%, seguita da Vercelli, Lodi e Terni con un rincaro dell'11%.