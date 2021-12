Nuova televisione digitale, quando e cosa succede nelle Marche

In seguito alla decisione dell’Unione Europea di cedere la banda 700 MHZ alla telefonia mobile, è in corso un processo di modifica e ridistribuzione delle frequenze televisive. L’obiettivo è quello di adottare un sistema di trasmissione digitale terrestre più efficiente ed avanzato. Secondo la road map definita dal Ministero dello Sviluppo Economico, le Marche passeranno alla nuova televisione digitale tra il 1 marzo e il 15 maggio 2022,

Per arrivare preparati allo switch off, i cittadini marchigiani possono procedere alla verifica della compatibilità del proprio televisore con il nuovo standard sintonizzandosi sui canali in alta definizione 501 (Raiuno Hd), 505 (Canale 5 Hd) e 507 (La7 Hd). Se tali canali sono visibili non sarà necessario cambiare apparecchio o dotarsi di un decoder, ma sarà sufficiente effettuare una semplice risintonizzazione.

Da gennaio 2023 quando si passerà ufficialmente al sistema DVB-T2, e cioè quando la transizione al nuovo digitale terrestre sarà definitiva e i vecchi canali saranno oscurati, per capire se il nostro apparecchio sarà utilizzabile si potrà eseguire un nuovo test, sintonizzando i canali 100 (Rai) e 200 (Mediaset): se comparirà una schermata con la scritta “Test HEVC Main10” significa che la televisione sarà totalmente compatibile con il nuovo standard di trasmissione. Potrà tuttavia accadere che si verifichino problemi nel visualizzare la schermata legati a cause di carattere temporaneo, pertanto, prima di acquistare un nuovo decoder o una nuova TV, è sempre consigliabile procedere ad una risintonizzazione dei canali. Nel caso in cui, dopo aver terminato tale procedura, persistano ancora problemi di visualizzazione della schermata, si dovrà necessariamente procedere all’acquisto di nuovi apparati. Si ricorda che è ancora possibile usufruire delle agevolazioni sull’acquisto di TV e decoder. Tutti i dettagli sui Bonus attivi sono disponibili sul sito dedicato al link: https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/verificare-se-puoi-accedere-al-bonus-per-lacquisto-del-nuovo-apparato/.