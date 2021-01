Puzza di fumo in casa e sui vestiti, come eliminare l’odore del post-sigaretta

Fumate? No? Non basta questo a salvarvi dall’odore post-sigaretta in casa. Basta l’ospite che chiede se può “accendere” e non tutti sono pronti a rispondere: «Sì, ma vai nel balconcino». Ecco allora che quando l’amico in questione saluta, ci troviamo a spalancare le finestre per arieggiare il salotto. Non basta neppure d’estate, figurarsi in questo periodo. Ecco allora qualche trucco per scacciare l’odore di fumo dalla stanza.

Il bicarbonato

Versare del bicarbonato sul divano o sulla sedia, spazzolare dopo una ventina di minuti e infine aspirare. E’ una soluzione che può aiutare ad allontanare il cattivo odore.

Acqua e aceto

Preparate un mix di acqua e aceto, arricchendolo magari con qualche goccia di olio profumato (meglio la lavanda) e spruzzatelo nella stanza

Bucce di arancia

Lasciate bruciare delle bucce di arancia o di limone nella stanza in un piattino di ceramica. L’aroma che si diffonderà con il passare dei minuti “mangerà” letteralmente la puzza di fumo. Al posto delle bucce potete bruciare dello zucchero. Funziona anche posando le bucce sul termosifone.

Caffè

Il caffè che resta nel filtro della caffettiera è in grado di coprire l’odore di fumo, se versato direttamente nel posacenere insieme al bicarbonato e a qualche goccia di olio essenziale.

Via la puzza dai vestiti

- mettere all'aria gli indumenti per alcune ore

- ripore i vestiti nell'armadio con una bustina di lavanda, di menta o di eucalipto

- chiudere i vestiti in un sacchetto di plastica, aggiungere dei fogli di panno carta e due misurini di biacarbonato, agitare e lasciare agire per una notte e poi procedere con il lavaggio