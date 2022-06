Una casa di paglia sul Conero protagonista in prima serata su Rai 2

l Bio Architetto Michele Ricci di CaseInPaglia.it, attraverso il racconto e l’accompagnamento del conduttore televisivo, Massimiliano Ossini, esporrà una delle sue case in legno e paglia attualmente in costruzione a Sirolo nel cuore del Parco del Conero, durante la trasmissione Kalipé in onda in prima serata su RAI 2 Mercoledi 22 Giugno 2022 alle ore 21.20. Durante la trasmissione verrà raccontato come è possibile costruire in armonia con la natura e quali vantaggi porta ai suoi abitanti, sarà anche l’occasione per far vedere i meravigliosi scorci naturali della Riviera del Conero.

Cos’è una casa in paglia

La loro tecnologia prevede una struttura antisismica in legno ma si discosta totalmente dalle classiche case in legno che tutti conoscono, infatti a differenza di quest’ultime prevede l’utilizzo di materiali edili altamente isolanti e totalmente naturali come: paglia, terra cruda e calce naturale. Un sistema costruttivo all’avanguardia che propone soluzioni concrete già da un decennio per una vera transizione ecologica.