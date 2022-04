«C'è un corpo tra le aiuole del parcheggio», clienti escono dal supermercato e chiamano i soccorsi

«C'è un corpo disteso tra le aiuole del supermercato, chiamate i soccorsi». E' quanto successo oggi nei pressi del parcheggio del supermercato di Vallemiano, ad Ancona. Tra la vegetazione infatti spuntava il corpo di un uomo, 37 anni iracheno, che probabilmente poco prima aveva accusato un malore.

I clienti del supermercato hanno subito allertato il 118. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno prestato soccorso al 37enne e lo hanno portato in ospedale con un codice di media gravità. Per fortuna sembrerebbe non essere in pericolo di vita.