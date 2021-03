Abitare nella residenza di un conte, in vendita l’antico palazzo di Arcevia

“Palazzo Anselmi”, all'inizio del Corso principale del borgo antico di Arcevia, è stato rinnovato completamente nella seconda metà dell’1800, probabilmente in onore delle nozze dell'illustre proprietario, conte Anselmi Anselmo. L'edificio accorpa le antiche case dei nobili Zitelli. Il Palazzo, proposto in vendita dall’agenzia Engel & Völkers di Civitanova Marche sulla piattaforma Immobiliare.it, ha una facciata in cotto a cortina neoclassica e, dalle finestre, domina il territorio sottostante che si estende dagli spazi verdi del giardino fino all'orizzontedel mare.

Il prezzo fissato è di 1.800.000 euro per una superficie di 3.230 metri quadrati su 4 piani. Al suo interno il palazzo conserva affreschi del XIX-XX secolo, nei sotterranei ci sono le cantine con botti in legno per il vino che, in occasione dell'annuale “Festa dell'Uva”, vengono aperte al pubblico per degustazioni e banchetti utilizzando anche il cortile interno.

(Foto: sala di palazzo Anselmi - Engel & Volkers tratta da Immobiliare.it)