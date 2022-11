Case popolari ad Ancona, pubblicata la graduatoria provvisoria

ANCONA - Il 28 ottobre scorso è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Case Popolari). I richiedenti possono presentare per iscritto eventuali osservazioni motivate e corredate da documenti, così come stabilito al comma 2 dell’art. 13 del regolamento comunale, dal 02/11/2022 al 17/11/2022 compreso.

La graduatoria provvisoria, pubblicata nel rispetto della normativa sulla privacy con codice identificativo I.D. domanda, può essere consultata nella sezione allegati, presso l’ufficio Politiche per la Casa, presso l’URP e all’Albo Pretorio.

Dove richiedere informazioni

telefonando ai seguenti numeri telefonici 071 222.2409/2414/2407

presso gli uffici della Direzione – U.O. Politiche per la Casa Viale della Vittoria n. 39 – previo appuntamento da concordare telefonicamente.

La graduatoria è consultabile asul sito del Comune di Ancona