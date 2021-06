Caldo afoso, le 5 piante da balcone che resistono al "caligo"

PIante in balcone o in giardino? Il caldo di questi giorni potrebbe farle soffrire, fino ad appassire. Non tutte, però

PIante in balcone o in giardino? Il caldo di questi giorni potrebbe farle soffrire, fino ad appassire. Non tutte, però. Esistono alcune varietà che resistono all'afa e donano lucentezza al vostro affaccio.

Gerani

Belli, colorati e di tante varietà richiedono molta acqua ma anche molta luce e sono perfetti per l'estate portulaca (o fiore di vetro): una pianta bellissima che regala una bellissima cascata di fiorellini colorati e profumati. Resiste anche per anni, supera le estati più calde, ma necessita di molta acqua e molta luce.

Gelsomino azzurro

Un bel cespuglio dai fiori blu perfetto per terrazzi e giardini. Proviene dal Sudafrica ed è dunque abituato alle alte temperature.

Sanvitalia

Sanvitalia: si tratta di fiori gialli simili alle margherite che si possono piantare a partire da giugno e fioriscono fino all'autunno se posizionate in pieno sole. Non amano il freddo, l'unica accortezza in estate è quella di innaffiarli con regolarità.

Lavanda

Crea dei cespugli fitti e colorati, molto profumati e con i suoi bellissimi fiori lilla. E' perfetta anche per quei giardini e quei terrazzi molto soleggiati, l'importante è piantarli in vasi grandi e darle acqua solo quando la terra è asciutta.

Gelsomino

Tra le piante èoù resistenti al sole, da coltivare in vasi sul balcone o direttamente in terra nel giardino. Cresce rapidamente e non necessita di particolari cure. La sua terra deve essere sempre umida per garantirne longevità e bellezza.