La spinge a terra e le ruba la borsa, terrore per una donna: bandito in fuga con il bottino

ANCONA - Una donna di 74 anni è rimasta vittima di uno scippo mentre si trovava in via Simeoni. Il responsabile è riuscito a rubarle la borsa ed ora è in fuga con il bottino. E' quanto successo nel pomeriggio di giovedì ed ora la polizia indaga per risalire al bandito.

La signora è stata spinta a terra e poi scippata della sua borsa. Per lei è stato necessario anche l'intervento degli operatori del 118 per le cure del caso. Il bandito l'ha raggiunta alle spalle, spintonata e poi con un gesto repentino le ha rubato la borsa che conteneva centinaia di euro in contanti.