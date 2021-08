Trasloco d'estate, sei regole per non stressarti

Traslocare, sì. Lo si fa anche in estate. C'è chi cambia casa e chi si sposta solo per andare nell'abitazione delle vacanze. In ogni caso, il momento è stressante. Esistono però alcuni "mantra" e regole per ridurre il disagio

Nuova vita

Nuova casa, nuova vita. Vivi il trasloco come l’occasione per ricominciare e trova il coraggio di liberarti di tutto ciò che non ti rappresenta più, dagli oggetti rimasti per anni nel fondo dell’armadio fino alle abitudini da cui provi a liberarti da tempo.

Non arrivare "in extremis"

A meno che non si tratti di un trasloco dell’ultimo minuto, è bene iniziare a prepararsi per tempo, procurandosi scatole di cartone e tutto l’occorrente per imballare ciò che si vuole portare con sé. Ricordati che l’estate è un buon momento per traslocare non solo per te: assicurati di prenotare per tempo la ditta di traslochi o il furgone.

Scrivi sugli scatoloni

Scrivi sugli scatoloni ciò che contengono e dividi i diversi oggetti secondo una logica precisa. Ricordati che di alcuni oggetti avrai bisogno subito: fai in modo che, una volta nella nuova casa, siano subito a portata di mano. Metterli nelle valigie, come se si stesse partendo per un viaggio, può essere una valida soluzione.

Guarda l'orologio

Se l’estate è il periodo ottimale per sfruttare le ore di luce, le giornate più lunghe e ridurre il rischio di maltempo, il caldo potrebbe essere d'ostacolo. L’importante allora è evitare di svolgere le attività pesanti nelle ore più calde del giorno, relegandole invece alle prime ore del mattino, al tardo pomeriggio e alla sera.

Non tutto è da buttare

Non cedere alla tentazione di buttare via tutto: non risparmierai tempo. Puoi facilmente vendere sul web quanto non ti serve più, prendendo parte a un processo di economia circolare, guadagnando denaro da investire nella nuova casa o in una vacanza post trasloco.

Goditi la casa nuova

Goditi la nuova casa. Non importa che i lavori non siano ancora terminati o che tu sia circondato da scatoloni, inizia fin da subito a vivere al meglio la tua casa, rendendola accogliente con soluzioni provvisorie che seguano il tuo stile.