Le invincibili: 8 piante che resistono all'inverno e decorano il balcone

Inverno sinonimo di balcone spoglio? E chi lo ha detto? Esistono piante che possono abbellirlo anche nella stagione fredda. Resistenti, decorative e alcune anche profumate: ecco su cosa si può puntare.

Agrifoglio

Simbolo del Natale, l’Agrifoglio è una pianta che si adatta perfettamente al clima invernale. L’arbusto che può raggiungere grandi dimensioni, è semplice da coltivare anche per chi non ha il pollice verde. Basta posizionarlo al sole o nella mezz’ombra, annaffiarlo abbondantemente nelle stagioni calde e a dicembre avremo una decorazione perfetta per il periodo natalizio.

Amamelide

Gennaio è il mese in cui l’Amamelide raggiunge il massimo dello splendore perché i fiori sbocciano in tutta la loro bellezza su ogni ramo della pianta. Gialli e a filamenti, oltre a dare un po’ di brio all’esterno, hanno diverse proprietà benefiche che agiscono sulla circolazione sanguigna.

Bucaneve

Bianco e puro, il Bucaneve è noto anche come “fiore di febbraio” perché la sua fioritura inizia già dal mese di gennaio e resiste fino a marzo alle basse temperature. I petali formano una delicata campanula caratterizzata da una fragranza delicata che trasmette serenità.

Calicanto

Chimonanthus praecox è la specie di Calicanto che fiorisce tra febbraio e marzo. I suoi fiori profumatissimi, di un intenso color giallo, sono resistenti al freddo tanto che è ampiamente diffusa nell’Italia settentrionale dove le temperature arrivano fino allo zero. Il profumo delicato e intenso renderà gradevoli anche le giornate particolarmente piovose.

Camelia

Uno dei fiori più conosciuti e apprezzati di sempre, tanto da essere protagonista di un romanzo, la Camelia, nella sua varietà Japonica, resiste bene al freddo. La fioritura che parte dal mese di gennaio fino a maggio la rende adatta alle stagioni più rigide. Per conservare intatta la bellezza dei fiori rosa pastello, meglio coprirli durante la fioritura.

Cavolo ornamentale

La pianta dalla forma particolare, nonostante il suo nome, non è commestibile. In grado di sopportare temperature anche sotto lo zero, la forma particolare a cappuccio e i colori che sfumano dal rosa chiaro a quello più scuro renderanno unico il balcone e il giardino in inverno.

Erica invernale

Con la fioritura durante il periodo invernale, l’Erica nella varietà Gracilis, si adatta perfettamente ai climi rigidi della stagione più fredda. Le foglie aghiformi spiccano nel grigiore invernale per il loro verde intenso, mentre i fiori resistenti a temperature rigide riempiono il balcone di un profumo intenso.

Elleboro

Conosciuta anche come Rosa di Natale, l’Elleboro ha fiori che nascono intorno a dicembre-gennaio. La pianta pur essendo molto delicata, non ha bisogno di cure specifiche, ma semplicemente di un terreno che abbia le caratteristiche di un sottobosco.

