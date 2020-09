Tuodì diventa Fresco Market, il nuovo supermercato apre il terzo punto vendita

Il supermercato Tuodì, presente ad Ancona da oltre 10 anni, cambia abito e format, diventando Fresco Market, 6° negozio della catena aperto nelle Marche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fresco Market cambia il concetto di spesa quotidiana, trasformandola in un’esperienza più semplice e familiare, per incontrare da vicino le esigenze di tutti i consumatori. Il layout scelto richiama, infatti, il classico mercato rionale ma con la funzionalità e le comodità di un supermercato moderno. Fresco Market predilige il Made in italy, per questo più dell’80% dei prodotti è di origine italiana. Il negozio aprirà giovedì 10 settembre, in via della Montagnola 71/a.