Trevalli Cooperlat alla vetrina internazionale di TuttoFood

JESI- TreValli Cooperlat tra i protagonisti dell’edizione 2023 di TuttoFood che si terrà dall’8 all’11 maggio a Milano. Si tratta dell’appuntamento internazionale di riferimento in Italia e fra i primi in Europa per l’innovazione sostenibile nelle filiere agroalimentari. «Trevalli Cooperlat sarà presente per promuovere i propri prodotti di eccellenza, all’insegna del perfetto mix tra innovazione e tradizione. I protagonisti saranno i nostri due top brand: Hoplà, marca leader nel mondo del vegetale, con le creme da montare e spray e condimenti come cucina e besciamella; Trevalli, marca nazionale del mondo lattiero caseario, con referenze che vanno dal latte, alla panna, besciamella, dessert e formaggi- dichiara Andrea Alfieri, Responsabile Marketing -. In particolare, focus sulla linea Trevalli senza lattosio, pensata per chi è intollerante al lattosio, alla grande fiera del comparto alimentare porteremo Hoplà, e sulla mozzarella tradizionale Stg Bontà del Parco (Specialità Tradizionale Garantita), prodotta nello stabilimento di Amandola (FM), nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e realizzata con latte esclusivamente 100% italiano».

La new entry del 2023 è rappresentata dal latte ViviForte, senza grassi, con il 50% di proteine ed il 30% di calcio in più rispetto ad un latte tradizionale. Un must per la sana alimentazione, pensato non solo per il target degli sportivi, ma in generale per chi ha uno stile di vita attivo: grazie alla sua formula arricchita di proteine, infatti, contribuisce alla crescita ed al mantenimento della massa muscolare e facilita l’assorbimento del calcio. Da oltre 60 anni TreValli Cooperlat, con quartier generale a Jesi, è vicina ai propri consumatori, orgogliosa delle proprie radici marchigiane e dei valori cooperativi, perseguendo con attenzione e professionalità una cultura in cui si coniugano innovazione di prodotto e rispetto delle tradizioni. Tradizione, territorio, qualità e innovazione rappresentano i pilastri sui quali si fondano la filosofia e la vision dell'azienda.