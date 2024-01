Timone Yachts Group torna al “Dusseldorf Boot 2024” con Azimut Magellano 60 in vetrina

SENIGALLIA - Ha già riscosso successo a Cannes ed ora si appresta ad apparire sulla scena di ‘Dusseldorf Boot 2024’ dove ci si aspettano buoni risultati come quelli ottenuti già in Francia: Azimut Magellano 60 sarà una delle punte di diamante di Timone Yachts al prossimo Salone organizzato nella città tedesca e lo farà con tutti gli onori del caso, essendo la prima volta che viene presentato nel mercato tedesco e del nord Europa. Magellano 60 nella vetrina in Germania, si sbilancia Luigi Gambelli, alla guida di Timone Yachts Group, sarà presumibilmente uno dei protagonisti della manifestazione, sia perché particolarmente adatta al mercato dell’Adriatico e del Mediterraneo, sia per il suo design nuovo ed elegante oltre a possedere una motorizzazione che può essere alimentata con carburante biologico, fattore che ne fa ancora di più un’eccellenza per la sua sostenibilità.

Gli esterni del Magellano 60, e in particolar modo la tipica livrea dello scafo e i flabelli in teak presenti lungo il profilo, rafforzano l’idea del family feeling con le altre unità della Serie Azimut Magellano. Su Magellano 60, però, è stato svolto un ulteriore processo di semplificazione delle linee che rende la barca ancora più raffinata e contemporanea. “Ottimi riscontri ha avuto a Cannes ed è quello che ci aspettiamo possa accadere anche in terra tedesca”, dice ancora Gambelli. Fondamentale, in questa kermesse, è il ruolo di YachtWerk, brand di Timone Yachts Group quale concessionario Azimut per Austria e Germania, una realtà in crescita che ‘monitora’ quest’area dal 2008 con i suoi uffici a Monaco di Baviera, a Sibenik in Croazia e a Neustadt in Austria. Timone Yacht Group sarà inoltre presente anche con un'altra delle sue società, Blu Yachts che rappresenta per il mercato dell’est Adriatico due prestigiosi brand, Pardo Yacht ed Arcadia. La società sarà protagonista, pertanto, a Dusseldorf con le sue società di appartenenza e con l’esposizione del Magellano 60, con I Fly Azimut 78, 68, 53 ed S7 ma anche con il brand Blu Yachts che espone i modelli Pardo 38, 43 e GT 52.