Open week di Timone Yachts a Pescara, la rotta della società dealer di Azimut si conferma in terra abruzzese

Una due giorni vissuta all’insegna dell’eleganza, dello stile e della bellezza in Abruzzo: l’Open week end promosso al Porto Turistico di Marina di Pescara e che vede protagonisti Azimut Yachts e Timone Yachts, official dealer ora anche per l’Abruzzo del prestigioso brand internazionale, conferma come la nautica in Adriatico stia vivendo un momento di crescita significativa, coinvolgendo pienamente la stessa regione abruzzese. Un evento, l’Openweek, che nasce dalla collaborazione con Fortek, la società di San Benedetto del Tronto, specializzata in servizi di cantieristica, vendita di imbarcazioni nuove ed usate, a motore e a vela, locazione di imbarcazioni, sia a vela che a motore, partner di Timone dal 2021.

Timone e Fortek hanno dato così appuntamento agli appassionati, ai partner e agli stakeholder sabato e domenica 8 e 9 luglio per ammirare, al pontile G, la splendida Azimut Yacht 68 piedi, un’occasione irripetibile per vedere da vicino una delle punte di diamante di Azimut che Timone Yachts sta valorizzando nel mercato italiano ed internazionale. La duplice giornata conferma quindi l’espansione di Timone verso il centro sud dell’Adriatico rappresentato in questo caso dall’Abruzzo, dopo che la compagine marchigiana, con sede a Senigallia e cantieri a Fano, ha assunto una riconosciuta leadership nell’Alto Adriatico e nell’Adriatico Orientale.

“Il nostro approdo in Abruzzo ci sta già dando molte soddisfazioni, anche per la qualità e la varietà dei modelli Azimut che stiamo proponendo – commenta Luigi Gambelli, ceo di Timone Yachts – Noi sentivamo già da un po’ la necessità di guardare verso Sud, ovvero una piazza che non avevamo ancora esplorato adeguatamente. Ora ci siamo”. La presenza in Abruzzo assume un significato quanto mai importante, quindi, proprio per la dimensione raggiunta dal Gruppo Timone che ora si presenta in grande stile con questa Open Week che apre le porte alla regione e ai suoi cittadini, pronti ad ammirare l’imbarcazione al pontile G di Marina di Pescara, dove sarà possibile verificare come questa imbarcazione sia l’esempio perfetto del binomio trasformabilità e funzionalità, con un layout che permette di ottenere più spazio per godersi momenti al sole e con un flybridge davvero unico capace di favorire ancora l’esposizione al sole vicino a prua e pranzare e o fare barbecue con il lusso informale di un American Bar. Interni sofisticati e chic sono ben rappresentati infine da un pozzetto particolarmente curato.

A fare da corollario all’evento ci sarà anche una delle luxury car della sezione auto della Timone, mentre decisivo appare il rapporto con Fortek, interpretabile come una significativa collaborazione in grado di spingere, da parte del Gruppo Timone, l’esplorazione dei mercati dell’Adriatico Centro Sud, confermata poi con la salda presenza in territorio abruzzese