L'otto volte Mr. Olympia Ronnie Coleman ha scelto i macchinari Panatta per le sue due palestre negli Stati Uniti

Ronnie Coleman, otto volte campione del Mr. Olympia è uno dei bodybuilder professionisti di maggior successo della storia, ha visitato la sede Panatta per scegliere le nuove attrezzature perché intende aprire due nuove palestre e Panatta è il nome che ha scelto. La prima è una palestra aziendale di 350 metri quadrati presso la sede della Coleman Signature Series (Florida) e la seconda è la palestra di casa del King of Bodybuilding (Texas). Entrambe le aree saranno dotate di attrezzature personalizzate di prim'ordine curate dall’atelier Panatta, perché entrambe sono molto importanti sia per Ronnie stesso che per la sua missione a favore, tanto dei fan di vecchia data, quanto dei giovani follower di oggi. In effetti, la palestra aziendale sarà utilizzata per ospitare campioni come Derek Lunsford o grandi influencer interessati al fitness e realizzare video per i social media dove enorme è il successo di Ronnie.

Coleman è attivo su TikTok, Instagram e YouTube, dove condivide aggiornamenti, approfondimenti sull’allenamento e contenuti motivazionali con una propria autenticità: il peculiare accento texano, il meraviglioso sorriso e le potenti vibrazioni positive. Ha un seguito significativo e continua a interagire con i suoi fan che vanno dalla generazione che ha assistito alle sue 8 vittorie di Mr.Olympia alla generazione più giovane che ne accoglie il messaggio positivo per il proprio futuro. "Noi di Panatta - si legge in una nota dell'azienda - non possiamo essere più che d'accordo: la sua missione è molto apprezzata e fortemente sostenuta. In questa era post-Covid, in cui soprattutto i bambini hanno sofferto bloccati a casa senza esercizio fisico e amici, Coleman è un modello gioioso e responsabile per mostrare come lo sport del bodybuilding possa aiutare i giovani a crescere fuori, dentro e insieme agli amici. Questo ha un impatto enorme per l'industria del bodybuilding e soprattutto per la società intera: ci prendiamo cura delle generazioni future insegnando loro la vera cultura fisica e il valore dello sport. Ronnie l'ha imparato nel modo più duro, attraverso un'incredibile storia di tanto dolore quanto risultati. Oggi Ronnie sorride e rallegra tutti con i suoi iconici: "Yeah, buddy!", "Light Weight!", "Light as a peanut!" sottolineando che la vita può essere difficile ma se rimani positivo e allineato con il tuo vero sé, puoi aiutare te stesso e gli altri".

"Coleman - conclude Panatta - è davvero una sorta di supereroe come il clone, creato dentro la realtà artificiale, con cui i suoi fan interagiscono sull'app proprietaria o i ricordi dei turni di lavoro da poliziotto di Dallas mentre scalava l’Olympia. Ronnie trasmette il suo messaggio direttamente ai giovani senza bisogno di troppi tecnicismi. L’attrezzatura sarà personalizzata con i colori dell’azienda di integrazione di Coleman: nero e blu navy. Ci sarà anche un accenno di rosso poiché Coleman ha acquistato anche il Run Rosso Puro Touch per la sua area cardio, insieme ad altro cardiofitness. Per quanto riguarda le altre attrezzature, ha scelto principalmente le macchine Panatta Free Weight Special. La perfetta biomeccanica dell'attrezzatura Panatta sarà il soggetto sotteso e implicito nei video per aiutare sia i concorrenti a performare che qualsiasi altro atleta a riprendersi dagli infortuni. La verità è che se hai i migliori strumenti e sai come usarli, è molto difficile farsi male. E come Ronnie testimonia, se il tuo atteggiamento è positivo e allegro, puoi superare qualsiasi cosa e scovare sempre la felicità nella vita. Questo è il messaggio di cui i nostri ragazzi hanno più bisogno e Coleman lo sta instancabilmente trasmettendo dalla sua palestra aziendale attrezzata Panatta con il format dei video per TikTok e degli YouTube Shorts oltre che di persona in tutto il mondo. Per questo sarà con Panatta per i Meet & Greet alle fiere e per selettivi weekend full-immersion motivazionali ed educativi".