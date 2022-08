Al progetto Arca il premio nazionale di Legambiente

Al Progetto ARCA il premio di Legambiente conferito all’ecofestival FestAmbiente. Si tratta del premio “Ambasciatori del territorio: le sentinelle dell’agroecologia ed i presidi del futuro delle filiere agricole”. La motivazione riguarda l’impegno del Progetto ARCA nell' agroecologia, in particolare verso l'agricoltura bio rigenerativa.

Promotrice del Progetto ARCA (Agricoltura per la Rigenerazione Controllata dell’Ambiente), è Arca Srl Benefit società con presidente Bruno Garbini e da lui fondata nel 2016 insieme a Giovanni Fileni ed Enrico Loccioni. Il premio è stato ritirato da Bruno Garbini, presidente di Arca srl Benefit e da Simone Tiberi, agronomo Arca ed è stato consegnato da Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente, Angelo Gentili coordinatore di FestaAmbiente e dall’On. Susanna Cenni vicepresidente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

FestAmbiente è il festival nazionale di Legambiente, e in questi giorni è in corso la XXXIV edizione a Rispescia, in provincia di Grosseto (dal 3 al 7 agosto) con al centro la lotta alla crisi climatica e le sfide green per il prossimo governo e parlamento. Durante la kermesse ha partecipato anche l’imprenditrice Roberta Fileni che nel suo intervento ha presentato Arca come chiave di volta del gruppo Fileni, in quanto è grazie ad Arca che Fileni ha iniziato a rivolgersi all’agricoltura biorigenerativa.