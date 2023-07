Poste Italiane: premiata la filiale di Ancona

ANCONA - Importanti riconoscimenti per la filiale di Ancona di Poste Italiane nell’incontro celebrativo “Champions Raccolta”, che si è svolto nei giorni scorsi a Roma. Nell’occasione sono state infatti premiate le migliori filiali e i migliori uffici postali di tutta Italia che si sono distinti nell’ultimo trimestre del 2022 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito del collocamento di prodotti di Investimento. In particolare la filiale di Ancona ha raggiunto e superato gli obiettivi assegnati grazie al lavoro e all’impegno di tutta la filiale.

Il Direttore di Filiale Calisto Pedetti: “Importanti risultati per la Squadra e per i nostri Clienti ai quali offriamo un servizio di consulenza gratuita per la gestione del proprio patrimonio. Il servizio di consulenza negli ultimi anni è cresciuto notevolmente ampliando la gamma dei prodotti che soddisfano le esigenze di tutti. Orgogliosi dei nostri successi e della soddisfazione dei nostri clienti.” All’incontro, presenziato dai responsabili della sede centrale e dai responsabili di macro area Mercato Privati, hanno partecipato circa 160 dipendenti del territorio tra cui i dodici direttori di filiale premiati in tutta Italia e una folta rappresentanza tra direttori degli uffici postali, consulenti, coordinatori territoriali, responsabili commerciali di filiale e referenti commerciali di zona.