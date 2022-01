Picco pandemico, Conerobus: «Servizi garantiti, vogliamo ridurre i disagi»

ANCONA - Massimo impegno per coprire i turni scoperti e monitoraggio costante di una situazione in continua evoluzione per ridurre al minimo i disagi nel trasporto pubblico di Ancona e provincia. L’acuirsi dell’emergenza pandemica sta chiamando Conerobus ad un impegno senza precedenti, con enormi sforzi da parte del personale per garantire i servizi essenziali che riguardano principalmente gli spostamenti casa-lavoro ed i servizi scolastici. Come sta avvenendo in ogni contesto lavorativo, Conerobus registra in queste prime settimane dell’anno un continuo aumento delle assenze di personale dovute a più situazioni: quarantene, casi di positività al Covid, persone sprovviste di green pass. Nella sola giornata di oggi risultano assenti 77 persone, pari a circa il 20% del personale attivo. Già da tempo l’azienda è impegnata nel reperire sul mercato ulteriori professionalità qualificate per la guida dei mezzi, un intervento che non riesce comunque a risolvere completamente queste difficoltà.

«Tutta la squadra sta facendo grandi sacrifici per rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini – sottolinea il presidente di Conerobus, Muzio Papaveri – la situazione cambia di ora in ora e cerchiamo continuamente di coprire le corse scoperte. Molti autisti stanno affrontando turni particolarmente impegnativi; stiamo ricorrendo anche a chi, in base ai turni di servizio, sarebbe addetto al coordinamento o alla riserva (a chi, cioè, è chiamato alla guida in casi di guasto al mezzo o sostituzione veicolo). Nonostante questa mobilitazione, i disagi sono inevitabili e chiediamo la collaborazione dell’utenza». Per ridurre i disagi Conerobus sta gestendo l’emergenza puntando a garantire le linee ad alta frequenza e “spalmando” le corse scoperte sulle linee che registrano un minor utilizzo da parte dell’utenza. L’azienda sta facendo il possibile per aggiornare costantemente i siti web Conerobus e Atma e le pagine social e comunicare le corse annullate nelle singole linee.